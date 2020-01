Scheidsrechter Niels Boel wint korte afstand Scheidsrechtersloop in Vlissings Nollebos

Lichte afname bijstands­uit­ke­rin­gen op Walcheren

14:03 Orionis kon weliswaar iets minder mensen aan werk helpen dan gepland, maar het sociaal werkvoorzieningsschap kreeg ook minder nieuwe klanten dan waarop vooraf was gerekend, blijkt uit de cijfers over vorig jaar. Woordvoerder Peter Dingemanse, controller bij Orionis, waarschuwt overigens dat het aantal bijstandsuitkeringen dit jaar naar alle waarschijnlijkheid weer stijgt. Want mensen die tot nu toe een WSW- of Wajong-uitkering kregen, vallen door de participatiewet in het vervolg ook onder de bijstandsuitkeringen.