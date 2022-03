‘Schandalig': Geldpot voor Oekraïne gestolen uit supermarkt in Westkapelle

Volgens Kesselaar werd de geldpot rond 19.40 uur gestolen bij de kassa. De dader zou op camerabeelden te zien zijn. De eigenaar gaf via een bericht op Facebook de dader tot woensdag 9.00 uur de tijd om de pot met inhoud terug te brengen. ,,Dat is helaas niet gebeurd. We gaan dan ook aangifte doen bij de politie.“

De supermarkt zamelt al enkele dagen geld in voor de hulp aan Oekraïne. ,,Gelukkig halen we elke dag het potje leeg zodat niet alles is gestolen.” Kesselaar kan er met zijn hoofd niet bij dat iemand zoiets doet. ,,We zien allemaal de beelden van wat er gebeurt in Oekraïne. Het is verschrikkelijk. Die mensen hebben hulp nodig en dan is het heel zuur dat iemand zomaar dat geld steelt.”