Schaatsers zoeken carpooler

Lezers helpen lezersElke dag verschijnen in deze krant oproepjes van lezers die op zoek zijn naar allerlei zaken. Wat is het verhaal achter deze oproepjes? Vandaag: een groepje Zeeuwse schaatsers met plek in de auto.

Door maximale vergrijzing is er plek in de auto vrij", schreef Rob de Waijer uit Oostkapelle. Samen met Tony Stoel uit Sint Laurens en Alfred van de Waart uit Goes rijdt hij in oktober wekelijks vanaf Walcheren via Goes naar de schaatsbaan in Breda.

Dat de schaatsbaan weer open is, is goed nieuws. De groep trekt al vele jaren achtereen baantjes. ,,Corona heeft ook op ons een negatieve invloed gehad omdat de baan dicht was. De komende vijf maanden gaan we weer wekelijks naar de vierhonderd meterbaan in Breda. Daar gaan we een dag schaatsen", aldus Rob de Waijer (82).

Rust roest

Elke woensdag kort na de ochtendfile rijden ze Zeeland uit. Kort voor de avondspits keren ze weer terug. De krasse knarren proberen om kwart voor vier thuis te zijn. ,,Een boerenwagen wordt bij stilstand door houtworm aangetast en kun je na een paar jaar opvegen. Zo gaat het bij mensen ook. Rust roest. We hebben niet de illusie records te verbeteren. Maar als je in oktober na de schaatsdag tot de conclusie komt dat je sinds het vorige seizoen weinig hebt ingeleverd, voelt dat niet verkeerd."

De bochten gaan minder soepel

Weerstand bieden aan verval. Rob merkt het aan overstappen in de bochten. Dat gaat minder soepel. ,,En de helft van de baan is bochten. Ik probeer dat niet meer. Je moet goed naar je lichaam luisteren. Anders ga je brokken maken en kun je niets meer. Bij oude schaatsers begint het probleem veelal bij evenwicht. Windsurfers ervaren dat nog eerder." In deze leeftijdsgroep vallen mensen af en komen er bij. ,,We hopen steeds weer op nieuwe aanwas. Zo houden we de auto gevuld. We carpoolen."

Schaatsers gezocht. In oktober rijden we weer wekelijks vanaf Walcheren via Goes naar Breda. Door maximale vergrijzing is er plek in de auto vrij. Rob, Oostkapelle, 0118-580524, 06-4018 0233