Schaatsen op natte natuur: Zeeuws Landschap zet de hekken open

Wösten heeft dinsdag een paar hekken bij de drie natuurgebieden open gezet. ,,Alleen bij stukken waar de dieren er geen last van hebben. Per dag kijken we hoe het ijs zich ontwikkelt en of de dieren er last van hebben. En per dag besluiten we dus ook of er meer hekken open kunnen. En voor wie nieuwsgierig is naar het ijs heeft Wösten nog geen goed nieuws: ,,Op dit moment is het nog erg dun en slecht.”