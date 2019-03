Scalda-mbo’ers harken goud binnen bij kampioenswedstrijd Skills The Finals

Drie dagen lang lieten negentien Scalda-studenten uit achttien vakrichtingen zien wat ze in huis hebben tijdens de wedstrijden in de RAI in Amsterdam. Skills The Finals is het grootste beroepen-evenement van Nederland. In totaal duizend mbo-studenten en twaalf vmbo-leerlingen deden mee. Van automonteurs tot ICT-beheerders, verpleegkundigen en schoonheidsspecialisten. De wedstrijd is in het leven geroepen als kweekvijver voor talent en wordt nauwlettend gevolgd door de arbeidsmarkt.