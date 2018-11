Samora serveert lekkere reggae in frietboetiek tijdens Popronde Middelburg

Veere gaat optreden tegen uitwassen toerisme

22:28 DOMBURG – Inwoners van de gemeente Veere gaan merken dat de lokale politiek serieus werk gaat maken van het beter reguleren van het toerisme. Een meerderheid van de raadsleden vindt dat het afgelopen moet zijn met het toestaan dat schuren in het buitengebied worden verbouwd tot maximaal zes appartementen. Dat moeten er minder worden. Ook vindt een meerderheid dat het niet meer van deze tijd is dat elk huishouden, mits er voldoende ruimte is, vijf kamers verhuurt aan toeristen. Dat moet minder worden, zo bleek donderdag tijdens de raadsvergadering.