Samen spitten en timmeren in de wind bij NL Doet op Walcheren

Voedselbos de Langhe Laere kreeg twintig eilandjes met fruitende opstand. Het plantgoed en de planters waaien bijna weg, maar Wobby Langelaar, die de schapenwei van 2,4 hectare in 2017 kocht, is tevreden. Samen met 'landschapsmaker’Jos Willemsen uit Oostkapelle werkt ze aan de schepping van een eetbaar stuk natuur waar planten en bodemleven elkaar versterken en helpen groeien. ,,Uiteindelijk moeten de eilandjes met aanplant naar elkaar toe groeien", legt Willemsen uit. Hij plant jonge elzen, meidoorn en bijzondere fruitrassen als de 'kruidenierspeer’, een vroeg peertje, vernoemd naar zijn kweker in Charlois. Even verderop gaan de spaden de klei in voor kornoelje en bessenstruiken. De Langhe Laere hoort bij het netwerk van Velt, Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Zaterdag 6 april is er weer een meedoe-dag.