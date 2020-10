Samen een halve verwendag opgehaald

De schoonmoeder van de Vlissinger heeft kanker. In een zoektocht naar een organisatie die iets kan betekenen voor zulke gezinnen kwamen ze terecht bij De Lotgenoten. Deze stichting houdt één keer per jaar een verwendag in de Beekse Bergen voor gezinnen waarvan de vader of moeder getroffen is door kanker. Door ze een leuke dag te bezorgen willen ze bereiken dat die zorgen even een beetje worden vergeten, aldus schoonvader Harry Christiaanse. ,,Want dat is hard nodig.”