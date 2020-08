's Werelds grootste werkschip maandag verwacht in Vlissingen

POV wil vinger achter arbeidsmi­gran­ten en kamerver­huur

13 augustus VLISSINGEN - Vlissingen moet weten hoeveel arbeidsmigranten er binnen de gemeentegrenzen wonen en of ze geregistreerd staan in de gemeentelijke basisadministratie of niet. Dat vindt de POV-fractie in de gemeenteraad. De partij is bezorgd over goedkope woningen die worden opgekocht om als kamerverhuurpand te dienen.