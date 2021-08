‘s Lands mooiste molen, in Vlissingen, staat een paar weken in de steigers

Camping Oostkapel­le heeft plannen voor uitbrei­ding en wil ook wat voor het dorp doen

20 augustus OOSTKAPELLE - Een kinderboerderij is misschien iets waar in Oostkapelle nog behoefte aan is, zegt manager Martijn Markus van camping In de Bongerd. Of die er ook komt, weet hij nog niet. Maar wel weet hij dat het bedrijf iets bij de camping wil aanleggen waar dorpsbewoners en campinggasten plezier aan beleven. ,,Dus wie weet”, zegt hij met een glimlach. ,,Siblu, ons moederbedrijf, is bereid hierin te investeren.”