Ruzie tussen oud-wethouder Maas en college Veere duurt voort: ‘dit is zeer kwetsend’

DOMBURG - Oud-wethouder Chris Maas en het dagelijks bestuur van de gemeente Veere blijven van mening verschillen over hoe Maas vorig jaar stemde over de plannen voor een hotel in het Domburgse KPN-gebouw. Over en weer laten ze in pittige brieven blijken dat de ander het besluit verkeerd interpreteert.