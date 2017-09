Ruzie in De Zeeuwse Riviera: Opmerkelijk bord kondigt sluiting aan

"Strandpaviljoen De Zeeuwse Riviera is tijdelijk - na 32 jaar altijd open te zijn geweest - buiten mijn wil gesloten, omdat mede-vennoten Jonker en Huibregtse niet meer met mij willen samenwerken en sinds woensdag 27 september niet meer zijn komen opdagen. Excuus voor het ongemak. Henk Koppejan, eigenaar", vermeldt het plakkaat.



De precieze oorzaak van de ruzie is niet bekend. Koppejan zegt dat de andere twee vinden dat hij 'te veel praat'. Gert-Jan Jonker en Danny Huibregtse waren niet bereikbaar voor een reactie. Hoe lang de strandtent nog dicht blijft is onduidelijk.



Koppejan ging enkele jaren geleden in zee met de twee vennoten, zodat hij het wat rustiger aan kon gaan doen. Hij kocht het paviljoen in 1987 en verbouwde het in 2007.