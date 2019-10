Ruiters manege ruimen paardenpoep Oostkapelle wel op: ‘Wij doen zo ons best’

Ard Blaas van De Dankbare laat weten dat na groepsritjes vanaf de manege van zijn minicamping immer nacontrole volgt. ,,We rijden na een tocht altijd nog even terug om te controleren of er drollen zijn achtergebleven. We gebruiken de poepschep die speciaal bij strandopgang aan de Duinweg is gezet regelmatig. Eventuele drollen deponeren we achter de afrastering in de duinen, zodat voetgangers en fietsers er geen last van hebben.”