Ruim een jaar omrijden en omlopen door afsluiting brug voor woningbouw: acceptabel of erg onhandig?

Rubriek Kijk uit voor kolfspe­lers!

Golfen is lang beschouwd als elitesport, maar zijn voorloper was dat zeker niet. Het kolfspel, al bekend in de twaalfde eeuw, werd door iedereen gespeeld: jong en oud, arm en rijk; op pleinen, wallen, straten en ’s winters op het ijs. Zelfs kloosterlingen deden het.

26 april