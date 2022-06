Rugbyers spelen in het zand op de Middelburgse Markt

Vanaf vrijdag is op de Markt een hele grote zandbak te vinden waar voor het zevende jaar het beachfestival wordt gehouden. Vrijdag was die bak het domein van de handballers, zondag van de volleyballers en maandag en dinsdag krijgen leerlingen uit het Middelburgse basisonderwijs daar verschillende beachclinics.

Maar zaterdag was het van begin tot het einde het speelveld van de rugbyers van Oemoemenoe en tegenstanders uit Goes, Etten-Leur, Dordrecht en andere steden waar die sport wordt beoefend. Volgens Senna is haar club wat in het voordeel in vergelijking tot veel anderen omdat Oemoemenoe de afgelopen weken op het strand in Vlissingen kon trainen.