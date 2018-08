Rouwlinten aan taxi's op Walcheren voor overleden collega

Oudste boom van de provincie is Zeeuwse kandidaat voor 'boom van het jaar'

11:08 OOSTKAPELLE - De oudste nog levende boom van Zeeland, de Hollandse linde bij kasteel Westhove in Oostkapelle, is de Zeeuwse kandidaat voor de verkiezing Boom van het Jaar 2018. SBNL Natuurfonds, ondersteuner van natuur in particulier bezit en agrarisch gebruik, selecteerde per provincie een monumentale boom met historie.