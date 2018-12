Rouwbanden voor geknakte bomen

Middelburg­se band Tricycle mag naar Paradiso

20:01 MIDDELBURG - De Middelburgse band Tricycle staat binnenkort op de planken in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Daar treden strijden ze in de finale van bandwedstrijd ArtRocks om de hoofdprijs van 1000 euro, maar stiekem beschouwen het feit dat ze überhaupt in Paradiso mogen spelen, ook al een beetje als de hoofdprijs. De finale is op 23 januari.