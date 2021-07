Rotterdammers gepakt voor vandalisme in Domburg

Deze truck van Geoffrey is misschien wel de mooiste van heel het land

13:16 AAGTEKERKE - Achterin ligt een bed. Een heerlijk bed. Er zit een magnetron in, een koffiezetapparaat, een omvormer waarop je een tv’tje zou kunnen aansluiten. En dan die buitenkant: glimmend rood met chromen accenten, achterop een prachtige afbeelding van een korenmolen in een graanveld. Vandaag maakt de Scania R650, waarin Gendtenaar Geoffrey Vermeulen rijdt voor Faasse Transport in Aagtekerke, kans op een eerste prijs van het tijdschrift Truckstar, in categorie Bulk- en Tanktransport.