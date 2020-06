Rotterdammer is rijbewijs kwijt na dodelijk ongeluk in Vlissingen

Middelbur­ger niet door misdrijf om het leven gekomen

15:30 MIDDELBURG - In een woning aan de Seisweg in Middelburg is vanochtend iemand overleden. De politie deed uitgebreid onderzoek, meerdere rechercheurs kwamen ter plaatse. Uit onderzoek is later op de dag gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.