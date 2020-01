Rotterdammer de cel in voor slaan met balk

Dol op chocolade? In het Chocolade­mu­se­um kun je 104 soorten proeven. En het worden er nóg meer

14:55 MIDDELBURG - Hij is er zelf nog steeds een beetje beduusd van. Maar ‘zijn’ Chocolademuseum en de winkel aan de Middelburgse Vlasmarkt zijn een regelrechte hit. ,,Vorig jaar hadden we ruim 18.000 bezoekers alleen al in het museum", vertelt Richard Jansen met ongeloof in zijn stem. ,,En de klanten voor de winkel staan geregeld in een lange rij buiten te wachten.”