Rotarians planten jonge bomen bij kasteel Ter Hooge

Leden van de clubs en aanhang pakten de spaden en staken een kleine honderd jonge bomen in de grond: een gevariëerd loofboommengsel met onder meer spaanse aak, zilverlinde, tamme kastanje en beuk. Bij de eerste zilverlinde, vlak aan de vijver achter het kasteel, assisteerde de gouverneur van de Rotarians, Fred Dijkers. Door boomcertificaten te verkopen brachten de Rotaryclubs geld bijeen voor de aankoop van duizend jonge bomen voor Ter Hooge. Het wordt de grootste verjongingsoperatie sinds het park na de verwoestende inundatie in 1947 is aangeplant. De aanpak van het bos verschuift van natuur- naar parkbeheer en daarbij past een dunnere beplanting, waar voorjaarsbloeiende stinzenplanten en winterrozen (helleborus) de ruimte krijgen. Er zijn al 1248 bomen geveld, waaronder veel verzwakte essen, maar er moeten er nog een stuk of 300 weg. Maar die staan in een windsingel, dus dat moet met beleid.