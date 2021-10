Rooien, planten, graven en nu bouwen; de familie Mohrmann knapt Hof Duinvliet bij Domburg op en wil ook het huis herbouwen

Wie nu over het landgoed loopt, beseft wat een enorm werk de familie heeft verzet. Bas Mohrmann (62) wijst naar een bijgebouw waar hij als peuter al vakantie vierde. Nu ligt daar een mooi gazon en zijn de met statige bomen omzoomde lanen goed te zien. ,,Toen we begonnen, was de buitenplaats volledig verwilderd, ook dat gazon was totaal overwoekerd. Er was een paadje naar het strand maar er was weinig te zien van hoe bijzonder het hier is. Een aantal van de oude lanen en waterpartijen waren echter nog herkenbaar in het landschap.” Hij doelt onder meer op de laan die omzoomd wordt door de driehonderd jaar oude lindes, een echt monument waar zijn moeder, Mia Mohrmann (91), de grote inspirator achter het ambitieuze project, ontzettend trots op is.