Rommel of niet, ‘hoarders’ Amnestylaan zijn niet zomaar uit hun huis te zetten

Verkie­zings­de­bat digitaal te volgen voor Vlissin­gers een week voor de gang naar het stemhokje

Het debat is dinsdagavond 8 maart vanaf 19.30 uur vanuit huis te volgen. Vertegenwoordigers van de veertien deelnemende partijen gaan in debat in de Govan Mbekizaal van het stadhuis. Publiek wordt nog niet toegelaten, maar kan de standpunten en discussies digitaal via vlissingen.nl/verkiezingsdebat volgen. Het debat is op poten gezet door de Vlissingse griffie en wordt geleid door Peter Joosse, voormalig politiek redacteur van Omroep Zeeland.

3 maart