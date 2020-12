‘Roller Coaster’ terug in de top-10

Zoutbatte­rij verduur­zaamt camping Zoutelande

11 december ZOUTELANDE - Zonnepanelen en warmtebatterijen op basis van zout. Die moeten er voor zorgen dat camping Weltevreden in Zoutelande binnen tien jaar voor 100 procent in de eigen energie kan voorzien. Uitvoering van het plan is mede mogelijk door het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland.