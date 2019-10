Roeiers roeien regenachtige Abeelenrace opnieuw van Veere naar Middelburg

Bomen langs het Kanaal

Het water of de moeilijkheid van deze aangepaste tocht is niet per se anders dan bij de traditionele tocht. Wel moest de organisatie goed nadenken over routes voor de hulpdiensten bij een calamiteit. ,,Het Jaagpad tussen Middelburg en Vlissingen is goed bereikbaar voor hulpdiensten, maar dat was hier langs de dijk in Veere wat lastiger.” Toegang tot gebieden van het Zeeuws Landschap en constante paraatheid van de reddingsbrigade losten dat probleem op.