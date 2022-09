Roberts Kustmarathon-playlist als steun in de rug: van ‘Run like hell’ tot ‘Rennen of stilstoan’

De muzikanten staan op een playlist die is samengesteld door Robert Carol. De 58-jarige Middelburger koos 42 nummers, die perfect passen bij de Kustmarathon. Voor elke kilometer één song, met steeds een toepasselijke tekst. ,,Het is een beetje van alles wat met een verwijzing naar het rennen’’, zegt Carol. ,,Ik heb de lijst in 2018 gemaakt en je zou er inmiddels een paar nieuwe nummers aan toe kunnen voegen. Maar de lijst klopt nog steeds met het parkoers van de Kustmarathon.’’

Een greep uit Carols playlist: bovenaan staat You’re the voice, het nummer van John Farnham, dat zoals altijd uit de speakers schalt als de deelnemers in Burgh-Haamstede worden weggeschoten. ,,Op 5 vind je Running with the family van Level 42, want na vijf kilometer loopt nog steeds iedereen bij elkaar’’, vertelt Carol, die deel uitmaakt van het Kustmarathon-comité.