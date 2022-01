Rob van der Zwaag, sociaal bewogen burgemeester die vaker met de vuist op tafel moet slaan

Hof vindt achtervol­ging door Vlissingen geen straatrace, minder straf voor fataal ongeluk Inge Caljouw

DEN BOSCH – Rotterdammer Ahmed K. (29) reed met snelheden tot 168 kilometer per uur door de bebouwde kom van Vlissingen achter iemand anders aan. Bij die achtervolging, waarbij K. op zeker moment ook nog inhaalde, reed hij de Vlissingse Inge Caljouw (42) dood. Na eerst een straf van vier jaar, kreeg hij dinsdag in hoger beroep tweeënhalf jaar. Het hof vindt niet dat er sprake was van een straatrace. De familie Inge Caljouw is geschokt door lagere straf: ‘Dit hadden we nooit verwacht’.

25 januari