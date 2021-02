Roat zamelt kunstwerken in over de lichtpuntjes van de Vlissingers

Nee, geen grafschen­nis. Maar respectvol is het ook niet, erkent gemeente Middelburg

23 februari ARNEMUIDEN - Witte kruizen op grafstenen, over de namen van de overledenen gespoten. De schrik zat er meteen in bij de mensen die het zagen: zijn er nu weer graven geschonden in Arnemuiden? Dat niet. Maar wat er wel is gebeurd, getuigt ook niet van respect, vindt Willemien Treurniet van de ChristenUnie. En dat is de gemeente met haar eens.