Ritthems theater viert de nieuwe stoelen die fans financierden

VideoRITTHEM - Negentig nieuwe zetels staan in Klein Theater de Verwachting in Ritthem, het oude dorpshuis. Met op de rugleuning in zilver de namen van de mensen, artiesten en bedrijven die de stoelen hebben gesponsord. Zonder hen hadden de tweedehandse, versleten stoeltjes uit het Utrechtse Tivoli-theater er nog gestaan.

Zondag werden de stoelen ingewijd, tesamen met de stoelsponsoren en de bezoekers van het concert van het strijkersensemble van het Cugnon Project, in het kerkje van Ritthem. De ambassadeur van de stoelsponsoractie, cabaretier Bert Visscher, was er virtueel, met een video uit de kleedkamer. Zijn stoel staat prominent midvoor het toneel op de eerste rij. Die van Debby & Youp (van 't Hek) staat meer achterin de zaal. Tussen de namen van Ritthemmers, die van de burgemeestersfamilie van Vlissingen de Van den Tillaars, die van pianistenechtpaar Jeroen en Sandra van Veen, de Wandelgroep Ritthem, de gemeente Vlissingen en verdere sympathisanten van het theater. Allemaal staken ze 250 euro in de stoelenactie, sommigen het dubbele voor twee stoelen.

Nog ter adoptie

Er zijn nog veertien stoelen ter adoptie beschikbaar, vertelde voorzitter van stichting Ons Dorpsleven, Alex Achterhuis. De stichting is eigenaar van de 'hardware’ in het theater, de geluids- en lichtinstallatie en dus ook de stoelen in het 'huiskamertheater’ van Peter en Esther de Neef. Zij namen in 2015 het voormalige dorpshuis over om er een theater van te maken met de belofte dat de Ritthemmers er hun gemeenschapshuis in zouden blijven vinden. Dat is gelukt, constateerde Achterhuis. De stichting programmeert er jaarlijks activiteiten zoals de foto- en filmvoorstellingen van dorpshistoricus Wim de Meij en de concerten in het kerkje, en de Oranjevereniging en de ringrijders hebben er hun basis. De bedoeling was dat het theater annex dorpshuis de sociale samenhang in Ritthem zou behouden en de stoelenactie toont aan dat dat lukt, vindt Achterhuis.

De stoelen zijn de eerste uitvoering van een ontwerp van theaterman Ruud Bos: ze zijn te koppelen, maar ook stapelbaar door uitneembare armleuningen waardoor de theaterzaal ook vrij gemaakt kan worden voor andere activiteiten. Maar het zijn meer feauteuils dan klapstoelen. De sponsoren als het Moerman Fonds, VSB Fonds en Oranjefonds zijn vertegenwoordigd, maar vooral mensen. Inwoners en artiesten. Tien procent is gesponsord door artiesten, elf procent door impressariaten, vertelde Achterhuis.

Zomerfestival

Het Cugnon Project heeft er ook een stoel. Oprichter Chris Duindam van de stichting die jonge, getalenteerde strijkmusici samenbrengt voor concerten, is met zijn wisselende ensembles vanaf het begin te gast bij Theaters aan Zee van Peter en Esther de Neef. ,,We hebben een heel sterke band. Wat zij doen, is heel bijzonder, wij willen daar graag onderdeel van zijn. De akoestiek in dit kerkje is ook heel bijzonder, ik wil er wel cd's opnemen. We hebben elk jaar een festival na kerstmis in een boerderij in Heeswijk. Ik denk dat het tijd is voor een zomereditie van het festival in Ritthem.”