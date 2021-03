Ritthem vreest dat kattenhater weer actief is

Vader Chris van der Linden opgelucht met negen jaar cel voor moord met usb-ka­bel; ‘We hebben dit voor Joost gedaan’

1 maart MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft vandaag de 54-jarige M.B. uit Almere toch veroordeeld tot een celstraf van negen jaar voor de moord op Joost van der Linden in 2010. Dat was uiterst onverwacht, omdat de officier van justitie twee weken geleden nog vrijspraak had geëist vanwege gebrek aan overtuigend bewijs. De familie van Joost is ontzettend opgelucht. ,,We hebben het niet voor niets gedaan.”