Ritthem niet langer zwanger van cultuur, Theater De Verwachting sluit

Geld stroomt binnen voor renovatie Julianabad

9 april ARNEMUIDEN - Ze hebben zo ontzettend veel geld bij elkaar gelopen, dat de leerlingen van ‘t Vierschip in Arnemuiden in ieder geval hun ‘eigen’ speeltoestel kunnen sponsoren voor het vernieuwde zwembad in hun dorp. Dat kost 2500 euro en dan blijft er nog ruim 3000 euro over, want met hun sponsorloop haalden de kinderen 5712 euro op.