Ritthem moet jaar langer wachten op Keltisch festival

Stichting Domburg: ‘Sluit Veerse tweede woningen uit van vrijstel­ling overnach­tin­gen’

28 april DOMBURG - Sta niet toe dat tweede woningen in de gemeente Veere weer worden bewoond. Die oproep doet de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg aan de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). ,,Want er zijn hier zoveel tweede woningen dat het veel te druk kan worden”, aldus David Wisse van de stichting. ,,Als zo’n maatregel voor de gehele gemeente te vergaand is, bepaal dan in ieder geval dat de tweede woningen in Domburg niet mogen worden bewoond.”