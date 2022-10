Ritthem moet iets langer wachten, maar er staan volgend jaar nieuwe huizen op de plek van de basisschool

Inwoners van het dorp Ritthem kijken al tien jaar uit naar nieuwe woningen op de plek van de basisschool die in de zomer van 2012 de deuren sloot. Levensloopbestendige huizen voor ouderen was de wens van veel dorpelingen. En die woningen komen er ook, benadrukt directeur Marco van der Wel van corporatie Zeeuwland. Van der Wel bevestigt dat de bouw van vier huurhuizen en twee koopwoningen even stil ligt. Maar dat ligt niet aan het ontbreken van vergunningen of een schone grondverklaring - zoals verhalen in het dorp wilden - maar aan vertraging bij de aanleg van de nutsvoorzieningen.