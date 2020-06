Rit & Rock voor de Molukken haalt helft streefbedrag in een dag op

video Geen motorrit voor de Molukken dit weekend, wél doneerac­tie voor het goede doel

9:29 MIDDELBURG - Honderden motorrijders zouden zich dit weekend verzamelen in de Molukse wijk in Middelburg voor een toertocht om geld in te zamelen voor een kinderdagverblijf op Ambon. Rit & Rock voor de Molukken kon niet doorgaan, maar het geld blijft keihard nodig. Daarom hebben Wilfred Vreeke en Karla Taniwel een alternatief bedacht.