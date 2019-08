Risico's rondom Thermphos afgenomen

De vorige meting vond plaats in 2011, toen het fabrieksterrein nog moest worden schoongemaakt. Inmiddels is de sanering een eind op streek, dus ligt het voor de hand dat de risico's voor personen in de omgeving zijn afgenomen. Destijds was er nog elementair fosfor aanwezig op het terrein, dat via het spoor werd afgevoerd. Nu is zit er alleen nog fosforslik in de installaties (dat voor een derde bestaat uit fosfor) dat wordt verbrand in een speciaal gebouwde oven. Het verladen van pure fosfor vindt dus niet meer plaats.