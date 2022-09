Ringrijseizoen nadert einde met wedstrijden in diverse plaatsen

In Nieuwland zat de schrik er bij veel rijders in de eerste beurten in, omdat ‘s morgens bij een ongeval een paard om het leven was gekomen. Het duurde een tijdje, maar langzamerhand kregen de rijders weer de aandacht bij het ringsteken. De versieringsprijzen gingen naar Noa Slinger, Levi de Witte en Marlies Bernard bij de koudbloeden en bij de overige rassen naar Indy de Bok, Esmee Wijkhuijs en Sanne Fritz. Levi de Witte won uiteindelijk het dagklassement. Jasper van der Maas won de 1e beker, Levi de Witte de 2e, Amy Crucq de 3e, Antoinette Vermast de 4e en Julia Crucq de 5e beker. Esmee Wijkhuijs won de kamp om de 6e beker. De pollepel was voor Julia Crucq.

In Aagtekerke streden 21 deelnemers van Aagtekerke en 6 gastrijders om de prijzen. Joyce de Visser won de wedstrijd met 22 van de 22 ringen. Roel Willemse werd tweede en Peter Maranus derde. De pollepel werd gewonnen door Roel Willemse en de bezemprijs was voor Evi Blaas.

In Gapinge werd en met sjezen gereden. Angelina Francke en Ab Paauwe gingen er met de dagwinst vandoor. Femke Dingemanse en Jan Jakobsen wonnen de pollepel.

In Grijpskerke op de Kerkring werd de tweede klassementswedstrijd verreden. Teun Dingemanse was weer goed op dreef en stak 30 van de 30 ringen; hij heeft in 2022 geen enkele wedstrijdring (38mm) gemist. Mandy Minderhoud was debutante en stak 7 ringen. Pieter Geertse werd gehuldigd voor zijn 40-jarig jubileum van de G.R.V. Hij ontving uit handen van de voorzitster een mooie houten bord met zijn afbeelding erop en een bos bloemen. Hans Geertse ontving uit handen van de voorzitster een oorkonde bij zijn benoeming als erelid van de G.R.V.

Op 10 september is er nog ringrijden in Koudekerke en Oost-Souburg en sjezenrijden in Kapelle. Het seizoen wordt afgesloten in Meliskerke op 17 september met het Zeeuws Kampioenschap sjezenrijden.