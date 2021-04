Ringrijders wachten in spanning af: wanneer mogen ze weer?

Middelburg stelt personeel en klanten crematori­um gerust: geen verkoop, wel opknap­beurt

16 april MIDDELBURG - Het crematorium van Middelburg wordt niet verkocht. Maar wel snel opgeknapt, want dat is hard nodig. Met dit besluit stelt de gemeenteraad zowel de klanten als het personeel gerust. En is de jarenlange politieke worsteling weer even voorbij.