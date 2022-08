Ringrijders sluiten seizoen af met wedstrijden in vijf plaatsen

In Westkapelle werd zaterdag de afdelingswedstrijd gereden, waar Koen Minderhoud zich zowel tot dagwinnaar mocht kronen en de pollepel won. De 1e beker ging naar Jan-Willem Minderhoud, gevolgd door Koen Minderhoud met de 2e beker en Adri Roelse met de 3e beker. De damesbeker was voor Monique Provoost en de jeugdbeker voor Kay Huijbregtse. Daphne Cijsouw werd winnares van de kleine finale. De versieringsprijzen werden gewonnen door Monique Provoost en Marten Hoogesteger.

De afdeling Koudekerke reed de wedstrijd in Dishoek. Westley van de Voorde stak alle 30 ringen en won het dagklassement. In de grote finale was de 1e beker voor Simon de Pagter, gevolgd door Wesley van de Voorde en Richard van der Tak. De kleine finale was een prooi voor Jarno Vos. In de kleine finale was de 2e beker voor Leo Bosgra, de 3e beker ging naar Dion Joosse. De versieringsprijs bij de trekpaarden ging naar Jasmijn van de Voorde, die bij de overige rassen naar Jarno Vos. Wesley van de Voorde won de pollepel.