Ringrijders mogen weer op Walcheren en de Bevelanden

VLISSINGEN - Ringrijders konden dit weekend weer in actie komen op Walcheren en de Bevelanden. Joost Dingemanse, Levi de Witte en Wesley van de Voorde wonnen in Grijpskerke, Ritthem en Kapelle.

In Grijpskerke won Joost Dingemanse de klassementswedstrijd ringrijden in Grijpskerke. Samen met zijn broer stak hij 30 van de 30 ringen. Joost Dingemanse was echter in de kamp sterker dan zijn broer, waardoor hij de dagwinnaar werd. De 1e beker, hiervoor moest hij de 10mm ring steken. De tweede beker werd gewonnen door Teun Dingemanse en Joost Dingemanse mocht de derde beker aan zijn prijzen pakket toevoegen. Ook de polleppel ging naar Joost DIngemanse doordat hij de 10mm ring wist te steken in de kamp.

Peter Dekker werd in het zonnetje gezet voor zijn 25-jarig jubileum als actief lid van de vereniging Grijpskerke.

Ritthem

Levi won het dagklassement in Ritthem door 29 van de 30 ringen te steken in de wedstrijd die in de Dorpsstraat in Ritthem werd gehouden. In totaal streden 24 gastrijders van de afdeling Souburg voor de winst in de wedstrijd van de Ritthemse Ringrijders Vereniging. De tweede beker ging naar Daphne Machielse en Irina Trujillo won de derde beker. De Jeugdbeker werd in ontvangst genomen door Lotte Pleyte, die 28 van de 30 ringen stak. Daphne Machiele wist de pollepel binnen te slepen. De debutantenbeker werd uitgereikt aan Bart Wezemer, die net als Eline Elve zijn eerste wedstrijd reed.

Kapelle

De Bevelandse Ringrijders reden hun voorjaarswedstrijd in Kapelle. Met een aantal gastrijders van de afdeling Koudekerke gingen in totaal 15 deelnemers van start. Gastrijder Wesley van de Voorde won de wedstrijd door 30 van de 30 ringen te steken. Joery van Stee won de eerste beker. De tweede beker werd gewonnen door Hubert van der Maas en de derde beker was voor Sieger Meeuse. Gerben Cabboort won de pollepel en mocht ook de seniorenbeker mee naar huis nemen.

Gapinge

De afdeling Gapinge was uitgenodigd bij Zorg en Verpleegcentrum Nieuw Sandenburgh in Veere op het jaarlijkse tuinfeest. Voor de bewoners altijd een gezellige dag met muziek en ringrijden. Met 23 deelnemers startte de wedstrijd om 09.30 uur Na 20 beurten waren er 4 rijders die alle 20 ringen ingestoken hadden. Sebastiaan was de sterkste in de kamp en won de eerste beker. De tweede beker was voor Krijn Coppoolse en Rick Eckhardt mocht de 3e beker mee naar huis nemen. De pollepel werd gewonnen door Krijn Coppoolse.