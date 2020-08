Ringrijder Emiel had 20 augustus rood omcirkeld: ‘Mijn hele jaar draaide om het verdedigen van mijn titel’

video Grootste werkschip ter wereld vaart Sloehaven in Vlissingen binnen

17 augustus VLISSINGEN - Het grootste werkschip ter wereld, de Pioneering Spirit, is aangekomen bij de Sloehaven in Vlissingen- Oost. Het moest wachten op een passerend containerschip van MSC en stak daarna achteruit de Sloehaven in. Het schip is daar inmiddels aangemeerd om een platform af te leveren. Honderden mensen verzamelden zich langs de route om de reus van dichtbij te bewonderen.