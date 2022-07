Ringrijden in Domburg: drie keer raden wie er heeft gewonnen...

Rijbewijs Middelbur­ger (29) ingenomen na eenzijdig ongeval, mogelijk alcohol in het spel

BORSSELE - De politie heeft zaterdagavond een 29-jarige Middelburger aangehouden. De man had een eenzijdig ongeval veroorzaakt aan de Westerscheldetunnelweg in Borssele. De man was vermoedelijk onder invloed van alcohol.

