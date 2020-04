Rijverbod voor twee mannen in Middelburg vanwege softdrugs

MIDDELBURG - Twee mannen hebben vannacht in Middelburg een rijverbod gekregen omdat een speekseltest uitwees dat ze mogelijk wiet of hasj hadden gebruikt.

De politie kwam een 26-jarige man uit Middelburg rond middernacht op het spoor toen hij over de Prinses Beatrixstraat in Middelburg reed. Uit zijn auto kwam een flinke wietlucht naar buiten gedreven. Agenten hebben toen aan de man gevraagd of hij wiet bij zich had. De bestuurder overhandigde daarop vrijwillig een zakje met softdrugs.

De 26-jarige man uit Middelburg is vervolgens naar het politiebureau gebracht voor een bloedproef. Het NFI gaat in het lab onderzoeken of de man meer van de werkzame stof THC in zijn bloed had dan toegestaan.

Even later kwamen agenten een nieuwe verdachte op het spoor. Een speekseltest sloeg ook positief aan bij een 21-jarige man uit Meliskerke. Ook bij deze verdachte is bloed afgenomen op het politiebureau.