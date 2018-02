Rijk wil subsidie terug als snelheid Langevieleweg Middelburg eerder naar 30/u gaat

Enkele jaren geleden zijn de huizen langs de weg met rijksgeld geïsoleerd tegen geluidsoverlast. Voorwaarde was dat de snelheid niet op korte termijn verlaagd wordt. Dan neemt het lawaai namelijk af. ,,Dus als we de weg niet in 2021 aanpassen maar eerder, moeten we subsidie terugbetalen'', waarschuwde verkeerswethouder Chris Simons (VVD) gisteravond in de raadscommissie ruimte.