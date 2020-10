Rijk laat klager in de kou staan dus doet Zeeland het zelf: één loket voor overlast vliegverkeer

De praktijk is voor de klager over vliegtuigoverlast onnavolgbaar. Nu is het zo dat iemand de RUD belt, of het vliegveld, of allebei. Maar zodra een vliegtuig is opgestegen en in het luchtruim is, hebben zij niks te zeggen. Dan zijn klachten een verantwoordelijkheid van de Inspectie Leefomgeving & Transport en van de luchtvaartpolitie. En 99 procent van de klachten horen dus daar thuis. Maar zij verwijzen meestal terug naar het vliegveld en de RUD, die dus niks te zeggen hebben en de klachten formeel niet kunnen aanpakken, laat staan oplossen.