Rijdende Rechter tegen autohandelaar Poppe: Dit is de omgekeerde wereld

Van Putten, wiens vriendin in Vlissingen woont, had bij Poppe de auto van zijn dromen gezien. Slechts zes weken eerder had hij als tijdelijke oplossing, een andere auto gekocht. Maar die wilde hij graag inleveren voor de auto van zijn voorkeur. Poppe wilde de auto overnemen voor het bedrag dat Van Putten er zes weken eerder voor had betaald. Een deal werd gesloten. Kort daarop ontdekte Poppe dat zijn klant meer had gevraagd voor zijn oude auto, dan hij ervoor betaald had. Die oneerlijkheid kon de autohandelaar niet uitstaan. Hij wilde daarom dat de koop ongedaan werd gemaakt. Als stok achter de deur zette hij Van Puttens oude auto, die inmiddels bij hem in de garage stond, nog niet op zijn eigen naam. Daardoor moest Van Putten nog wel de verzekering en de wegenbelasting blijven betalen. Ondertussen had de vriendin van Van Putten een negatieve recensie met onjuiste beweringen over de autohandelaar, op internet gezet. Een actie die Poppe al helemáál niet kon waarderen.