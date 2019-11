Rick de Leeuw vertelt sterke verhalen in Middelburg

Publiek helpt Zeeuwse Komedie in Vlissingen met het oplossen van een moordzaak

12:00 Wie heeft miljonair Rutger de Roos doodgeschoten? De Zeeuwse Komedie daagt in de voorstelling Schot in de Roos het publiek uit de dader mee op te sporen tijdens een theater- en amuse-avond in restaurant The Ballroom in Vlissingen.