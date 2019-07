Resultaat tegenonderzoek: Wethouder Melse in Veere had niet hoeven aftreden

Melse trad medio mei 2018 af omdat een integriteitsonderzoek in opdracht van de burgemeester uitwees dat ‘hij niet had gehandeld zoals het een goed wethouder betaamt’. Dat onderzoek was uitgevoerd door bureau Necker van Naem.

Michiel de Vries voerde op verzoek van Maaike Walraven (raadslid PvdA/GL) een contra-expertise uit. Hij stelt dat de onderzoekers van het bureau Necker van Naem niet hebben bekeken of de gemeente nadelige gevolgen ondervond van het handelen van Melse. En ook niet of hij persoonlijk voordeel had van zijn functioneren als wethouder.

Volgens de hoogleraar is het in een cultuur als die van de gemeente Veere ‘niet automatisch verwijtbaar als het handelen van een persoon niet voor honderd procent conform de formele regels en gedragscode gaat’. ,,Doorslaggevend is of naar een oplossing is gezocht om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen teneinde negatieve gevolgen te vermijden. Uit het onderzoek blijkt dat dat in alle gevallen is gebeurd door de wethouder en de gemeentelijke organisatie. Het betreft oplossingen die in overeenstemming zijn met de adviezen van landelijke organisaties als de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector.”