Rescue Vlissingen krijgt vervolg in 2020

Dode man Anjelieren­laan was volledig in elkaar geslagen

21 januari MIDDELBURG - De 26-jarige Somaliër Hussain Abdillahi die in september 2016 dood gevonden werd in zijn woning aan de Anjelierenlaan in Vlissingen, was niet gevallen, maar is volledig in elkaar geslagen en overleden door ernstig hersenletsel. Dat bleek vandaag bij de rechtbank in Middelburg.