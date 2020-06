Repair Café Middelburg is weer begonnen: ‘Het is wel iets minder gezellig geworden’

Versoepe­ling regels leidt niet tot meer coronapa­tiën­ten in Zeeland

15:49 MIDDELBURG - Op 11 mei gingen de basisscholen weer gedeeltelijk open. Even later kreeg ook de recreatiesector meer ruimte. Het versoepelen van de coronamaatregelen heeft in Zeeland niet geleid tot een toename van het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen. In de meeste gemeenten zijn sinds eind april geen nieuwe gevallen meer gemeld.