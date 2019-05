René Romijn: ‘Ik wil Europa niet promoten maar een beetje dankbaarheid is wel terecht’

Vermiste koe Jacoba uit Arnemuiden na zes dagen gevonden in sloot: ‘Ongeloof­lijk dat ze nog leeft’

2 mei ARNEMUIDEN - Koe Jacoba uit Arnemuiden is terecht. Na zes dagen zoeken is ze donderdagmorgen door medewerkers van Orionis gevonden in een sloot vlakbij boerderij Den doel. ,,Ze belden hier aan en zeiden: we hebben een koe in de sloot gevonden", vertelt Nelianne Janse van de boerderij. ,,Ongelooflijk dat ze nog leeft. Ze was heel blij om ons te zien en staat nu te loeien in de stal.”